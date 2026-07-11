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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة حسني: الكاف المستفيد الأكبر من مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
يمنى عبد الظاهر
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أثار أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، جدلًا بتصريحاته خلال ظهوره مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) هو المستفيد الأكبر من مشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وليس العكس.  

وأوضح حسني أن وجود الأهلي في البطولة يمنحها قيمة جماهيرية وتسويقية وفنية كبيرة، نظرًا لشعبية النادي الواسعة وتاريخه القاري، مشيرًا إلى أن مشاركة الفريق تضيف الكثير للمسابقة على مختلف المستويات.  

وجاءت تصريحات أسامة حسني، خلال استضافته في برنامج يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي، حيث دار نقاش حول المستفيد الحقيقي من مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.


 

أسامة حسني الأهلي الإعلامي مهيب عبد الهادي بطولة دوري أبطال أفريقيا

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