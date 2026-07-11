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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل اقترب الأهلي من الجزائري منصف بقرار ؟ .. تفاصيل مثيرة

منصف بقرار
منصف بقرار
محمود أحمد
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دخل اسم المهاجم الجزائري منصف بقرار بقوة إلى قائمة المرشحين لتدعيم هجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل تحركات إدارة القلعة الحمراء لحسم ملف المهاجم الأجنبي بناءً على رؤية الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة الذي يسعى لإضافة عنصر هجومي يمتلك القدرة على صناعة الفارق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبات بقرار أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الأهلي بعدما لفت الأنظار بالمستويات التي قدمها خلال السنوات الأخيرة سواء في الدوري الكرواتي أو مع المنتخب الجزائري ليصبح ضمن الخيارات التي تدرسها الإدارة بالتوازي مع عدد من المهاجمين الآخرين.

من هو منصف بقرار؟

يبلغ منصف بقرار من العمر 25 عامًا ويعد من أبرز المهاجمين الجزائريين الذين برزوا خلال المواسم الأخيرة.

بدأ اللاعب مسيرته داخل صفوف وفاق سطيف أحد أكبر الأندية الجزائرية حيث فرض نفسه سريعًا بفضل قدراته التهديفية وتحركاته داخل منطقة الجزاء قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية خارج الجزائر.

وفي صيف عام 2022 انتقل إلى نادي إسترا الكرواتي ليبدأ رحلة الاحتراف الأوروبي قبل أن يخوض تجربة قصيرة في الدوري الأمريكي عبر بوابة نيويورك سيتي خلال عام 2023.

وبعدها عاد مجددًا إلى الكرة الكرواتية لينضم إلى دينامو زغرب أحد أكبر أندية شرق أوروبا في صفقة عززت من مكانته بين أبرز المهاجمين الجزائريين المحترفين في القارة الأوروبية.

أرقام تؤكد تطوره

قدم بقرار موسمًا مميزًا بقميص دينامو زغرب حيث شارك في 42 مباراة بمختلف البطولات ونجح في تسجيل 18 هدفًا إلى جانب صناعة 7 أهداف لزملائه ليؤكد امتلاكه قدرات هجومية متنوعة سواء في إنهاء الهجمات أو صناعة الفرص.

وتعكس هذه الأرقام التطور الكبير في مستوى اللاعب خاصة أنه أصبح أحد العناصر الأساسية في الخط الأمامي لفريقه بفضل قوته البدنية وقدرته على اللعب داخل منطقة الجزاء وخارجها.

حضور دولي مع الجزائر

على المستوى الدولي بدأ بقرار في تثبيت أقدامه داخل منتخب الجزائر حيث شارك في 7 مباريات بقميص "محاربي الصحراء" وتمكن من تسجيل هدفين ليؤكد أنه ضمن العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني للمنتخب في المرحلة المقبلة.

ويتميز اللاعب بالقدرة على اللعب كرأس حربة صريح كما يجيد التحرك على طرفي الهجوم وهو ما يمنح أي جهاز فني مرونة تكتيكية كبيرة.

الأهلي يفتح باب المفاوضات

وكشفت مصادر مطلعة أن الأهلي بدأ بالفعل جس نبض إدارة دينامو زغرب لمعرفة موقف النادي الكرواتي من إمكانية الاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الأهلي رصدت ميزانية تصل إلى نحو 1.5 مليون دولار لإتمام صفقة المهاجم الأجنبي في إطار خطة تدعيم الخط الأمامي بعنصر قادر على تقديم الإضافة الفنية.

أكثر من اسم على طاولة الأهلي

ولا يقتصر اهتمام الأهلي على منصف بقرار فقط إذ يواصل مسؤولو النادي دراسة عدد من السير الذاتية لمهاجمين آخرين قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتضم القائمة الجزائري ساليو بانجورا مهاجم مولودية الجزائر وسيفان بن جديدة لاعب المغرب الفاسي بالإضافة إلى علي علوان مهاجم السيلية القطري حيث تواصل الإدارة المفاضلة بين الأسماء المطروحة وفقًا للاحتياجات الفنية والتكلفة المالية لكل صفقة.

الحسم بعد انتهاء المفاوضات

ورغم تصدر اسم منصف بقرار المشهد خلال الساعات الأخيرة فإن الأهلي لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن إذ تستمر المفاوضات مع أكثر من لاعب في الوقت نفسه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المهاجم الذي سيرتدي القميص الأحمر في الموسم الجديد.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء هذا الملف خلال أقرب وقت حتى يتمكن اللاعب الجديد من الالتحاق بفترة الإعداد خاصة أن الجهاز الفني يرغب في اكتمال الصفوف مبكرًا استعدادًا للارتباطات المحلية والقارية المنتظرة.

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