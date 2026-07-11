الأهلي يحسم الجدل بشأن مواجهة برشلونة.. وشوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رد النادي الأهلي بشأن مواجهة برشلونة الإسباني في بطولة كأس جامبر الودية، على هامش معسكر الفريق الأحمر في إسبانيا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت أن النادي الأهلي سيكون منافس برشلونة في النسخة المقبلة من بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها النادي الكتالوني سنويًا قبل بداية الموسم الجديد.

وقال شوبير خلال برنامجه هنا المونديال المذاع على شاشة قناة النهار: «الأهلي ينفي وجود مواجهة مع برشلونة في كأس جامبر على هامش معسكر الفريق في إسبانيا».





وأضاف: «كان في تفاوض بالفعل وصحف اسبانية أكدت الخبر لكن لم يصل النادي إلى اتفاق».