البيت الأبيض خلف القضبان.. إجراءات أمنية مشددة بعد أنباء محاولة إيران اغتيال ترامب

تسعى إدارة ترامب إلى إنشاء سياج دائم حول ساحة لافاييت في واشنطن، وهي الحديقة العامة الواقعة أمام البيت الأبيض، حيث يتجمع السياح والمتظاهرون عادةً.

ووفقًا للمقترح، قال المسئولون إنهم يحاولون تحقيق التوازن بين حق الجمهور الأمريكي في الوصول إلى هذا المجمع الشهير وضرورة حماية الرئيس.

وبحسب الخطة، التي وُضعت بالاشتراك بين جهاز الخدمة السرية والبيت الأبيض ووزارة الداخلية، سيبلغ ارتفاع الأسوار ما بين 8 و9 أقدام تقريبًا، وستحل محل النظام الحالي الذي يتكون من أسوار وأعمدة مؤقتة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهزية الصواريخ الموجهة لإيران بالإنطلاق، مشيرا إلى أنه سيتبعها إطلاق آلاف أخرى على الفور إذا تحركت حكومتها لتنفيذ تهديدها.

وقال ترامب في تصريحات له: “1000 صاروخ جاهز للإطلاق نحو إيران إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها باغتيالي أو الشروع في هذا الاغتيال”.

وبيّن ترامب أن الأوامر صدرت بالفعل والجيش مستعد وقادر على تدمير كل مناطق إيران بشكل كامل خلال عام واحد قابل للتمديد.