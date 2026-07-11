وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي لبحث التعاون المشترك

أ ش أ

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جي كابومبو مواديامفيتا نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والمحاربين القدماء بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ، وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، خلال اللقاء، عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مختلف مجالات التعاون العسكري.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والمحاربين القدماء بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.