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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد: الرئيس السيسي صاحب قرار اختيار مدرب مصري للمنتخب الوطني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان صاحب الدور الرئيسي في دعم قرار إسناد القيادة الفنية للمنتخب الوطني إلى مدير فني مصري، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أثبت نجاحه على أرض الواقع.

وأضاف محمد عصام، خلال تصريحات لبرنامج صباح البلد، أن المنتخب لم يتعرض للهزيمة، بل نجح في تحقيق الفوز بالمباراة، معتبرًا أن الأداء والنتيجة يعكسان نجاح الاختيارات الفنية.

وأشار إلى أن إقامة الاستقبال في مدينة العلمين الجديدة كان قرارًا موفقًا، موضحًا أن الحضور الجماهيري الكبير أثبت نجاح التنظيم، وأن استضافة اللقاء في القاهرة كانت قد تتسبب في حدوث شلل مروري بسبب الكثافات المتوقعة، بينما وفرت العلمين أجواءً مناسبة لاستقبال الجماهير وتنظيم الحدث بصورة مميزة.

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