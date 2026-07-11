قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العالمي للسكان.. مصر الأولى عربيًا والـ13 عالميًا بـ108.6 مليون نسمة
الحكومة تتلقى 217 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال يونيو
محافظ جنوب سيناء يوافق على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي واضعي اليد
إحالة 12 من العاملين بوحدتين لطب الأسرة ببورسعيد للمحاكمة للتلاعب بصرف الأدوية
طارق السيد: دينامو زغرب يطلب 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل بكرار إلى الأهلي
عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب
النيابة العامة تتحفظ على أصول بـ7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار في قضايا غسل الأموال
الصادرات الزراعية المصرية تكسر حاجز 5.8 مليون طن.. والموالح تتصدر عالميًا
مصر تكتسح كندا بثلاثية نظيفة لتلتقي ناميبيا في نهائي مونديال كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بباريس
اليوم ..وزير الصناعة يزور المحلة بدعوة من أصحاب مصانع الغزل والنسيج
صحة الغربية :خروج كل مصابي حادث قطار محلة روح من مستشفي طنطا العام
الصين تدعو إلى بذل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم ..وزير الصناعة يزور المحلة بدعوة من أصحاب مصانع الغزل والنسيج

وزير الصناعة في جولة بمصانع المحلة
وزير الصناعة في جولة بمصانع المحلة
الغربية أحمد علي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تستقبل مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية  اليوم  السبت وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، في زيارة ميدانية مهمة تأتي استجابةً لدعوة من مجتمع رجال الأعمال وأصحاب مصانع الغزل والنسيج، وبرعاية  اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة المحلة الكبرى كإحدى أهم القلاع الصناعية في مصر.

جولة مصانع الغزل بالمحلة 

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد شركة مصر للغزل والنسيج، وعددًا من مصانع تصدير المفروشات، إلى جانب زيارة مصانع قائمة بالفعل، والقرى الإنتاجية التي اشتهرت بها المحلة الكبرى على مدار عقود من السنوات .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جولة وزير الصناعة ميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

منتخب مصر

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

ترشيحاتنا

حالة الطقس

منار غانم: الطقس مستقر.. ودرجات الحرارة على سواحل المتوسط أقل من أوروبا

صورة ارشيفية

أزمة المناخ تهدد الصغار.. تحذيرات من تعرض أكثر من مليار طفل لمخاطر صحية

جانب من اللقاء

خبير مصرفي: تثبيت سعر الفائدة هو القرار الأمثل لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات

بالصور

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد