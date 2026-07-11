اليوم ..وزير الصناعة يزور المحلة بدعوة من أصحاب مصانع الغزل والنسيج

تستقبل مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم السبت وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، في زيارة ميدانية مهمة تأتي استجابةً لدعوة من مجتمع رجال الأعمال وأصحاب مصانع الغزل والنسيج، وبرعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة المحلة الكبرى كإحدى أهم القلاع الصناعية في مصر.

جولة مصانع الغزل بالمحلة

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد شركة مصر للغزل والنسيج، وعددًا من مصانع تصدير المفروشات، إلى جانب زيارة مصانع قائمة بالفعل، والقرى الإنتاجية التي اشتهرت بها المحلة الكبرى على مدار عقود من السنوات .