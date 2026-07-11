المنيا.. ضبط زيت تمويني قبل تهريبه للسوق وكميات من السلع الفاسدة والمجهولة

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على مواصلة إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بمنظومة الدعم أو تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفي إطار ذلك كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 239 مخالفة تموينية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة جميع صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية.

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى أن الحملات نجحت في ضبط كمية من زيت الطعام التمويني المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 178 مخالفة، تضمنت 50 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و12 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 مخالفات للتصرف في الدقيق البلدي المدعم، و5 مخالفات غلق مخابز دون عذر أو تصريح مسبق، ومخالفتين لعدم وجود ميزان، و17 مخالفة لعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، و56 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، و26 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و5 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 60 محضرًا، كان أبرزها ضبط مخزن لتجهيز مستلزمات أحد مطاعم الوجبات السريعة يقوم بإعداد وتعبئة منتجات غذائية بدون بيانات، حيث تم التحفظ على برميل دقة خل زنة 50 كجم، وبرميل شطة زنة 40 كجم، وجركن خل خام زنة 20 كجم، و800 كيس دقة خل معبأة، و300 كيس شطة معبأة، وثبت عدم صلاحية جميع المضبوطات للاستهلاك الآدمي وفقًا لفحص مفتش هيئة سلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعدام المضبوطات.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 14 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 6000 كيس أوكسي، وطن كبريتات زراعية، و150 جركن مبيدات، و600 كجم دقيق، و650 كجم ردة، و35 شيكارة أسمدة، و620 قطعة أدوات صحية، و8 شكاير مغذيات زراعية، و100 لفة ملح، و40 شيكارة علف، و300 كجم أرز، و500 لتر منظفات سائلة، و200 علبة سجائر.

كما تم تحرير 6 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة 23 كجم دواجن، و20 كجم لحوم، و35 لتر زيت طعام، و25 كجم بط، و50 لتر لبن، و194 كيس مقرمشات، و52 كيس إندومي، وكميات من المشروبات الغازية والعصائر.

وشملت الحملات كذلك تحرير محضرين للذبح خارج المجازر الحكومية مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، إلى جانب تحرير 29 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.