انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي.. إصابة 14 شخصا بأبو قرقاص في المنيا

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا استعرض فيه التفاصيل الكاملة لاصابة 14 شخص باصابات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث بالطريق الصحراوي القربي بالقرب من مركز أبوقرقاص ، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 14 من مستقليها بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي.

وأفادت المعاينة الأولية بأن المصابين تعرضوا لسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة، وجاري رفع اثار الحادث وتسيير حركة المرور

وأكد مصدر طبي بالمستشفى ان حالة معظم المصابين مستقرة وتتولي الأطقم الطبية توفير كافة الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم

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