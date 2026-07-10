مصرع عاملة غرقا داخل حوض مزرعة بصحراوي سمالوط في المنيا

لقيت عاملة زراعية مصرعها غرقا، داخل حوض زراعي أثناء عملها في مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بمصرع جهاد . ع ا"27 سنة وتقيم بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة غرقا في حوض زراعي اثناء عملها بمزرعه بمركز سمالوط، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفي.

وكشف تقرير مفتش الصحة الدكتور محمد صلاح، ان سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق مع وجود سائل رغوي بالفم والأنف ولا توجد شبهة جنائية ، وبناء على ذلك قررت النيابة بتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة مع تصريح الدفن بعد انتهاء التحريات، وتسليم الجثمان لأهليته.