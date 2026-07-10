لتطوير منظومة تدريب الأطباء.. افتتاح معمل مهارات طب الأطفال بجامعة المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، معمل مهارات قسم طب الأطفال بمستشفى طب وجراحات الأطفال الجامعي، والذي يُعد إضافة لمنظومة التدريب بالمستشفيات الجامعية، بهدف إعداد كوادر طبية مؤهلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد فتحي عبد الرحمن، مدير مستشفي طب وجراحات الأطفال، والدكتورة بسمة عبد المعز، رئيس قسم طب الاطفال، ونواب مدير المستشفى.

وأوضح رئيس جامعة المنيا أن معامل المهارات الطبية القائمة على المحاكاة أصبحت تمثل أحد أهم أدوات التعليم الطبي المعاصر، لما توفره من بيئة تدريبية آمنة تحاكي الواقع الإكلينيكي بدقة، وتتيح للمتدربين اكتساب الخبرات العملية وإتقان الإجراءات الطبية المختلفة دون أي مخاطر، بما يعزز من الثقة والكفاءة المهنية قبل الممارسة الفعلية داخل الأقسام الطبية وغرف العمليات ووحدات الرعاية المركزة والطوارئ.

وأشار إلى أن المعمل يستهدف تدريب طلاب مرحلة البكالوريوس، وأطباء الامتياز، والأطباء المقيمين، والباحثين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، من خلال برامج تدريبية متخصصة تعتمد على التطبيق العملي والمحاكاة، بما يرفع من كفاءتهم العلمية والمهنية، ويعزز جودة مخرجات التعليم الطبي والبحث العلمي.

واستمع رئيس جامعة المنيا إلى شرح حول إمكانات المعمل، وحدة المهارات التي تم تجهيزها بأحدث أجهزة المحاكاة الطبية التي تغطي عددًا كبيرًا من المهارات الأساسية والمتقدمة، بما يدعم برامج التعليم الطبي المستمر، ويسهم في تأهيل الأطباء والطلاب إلي جانب ضمها مجموعة متطورة من أجهزة المحاكاة الطبية الخاصة بالتدريب على المهارات الإكلينيكية والإجراءات الطبية المختلفة، بما يتيح تنفيذ سيناريوهات تدريبية تحاكي الحالات الواقعية في تخصص طب الأطفال، ويساعد على تنمية المهارات السريرية والتشخيصية، والتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة وفق أحدث الممارسات الطبية.