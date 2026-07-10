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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد رصد شكاوى الأهالي.. محلية نجع حمادي بقنا توضح موعد رصف طرق بركة النموذجية

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب
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أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، حقيقة ما أثير بشأن مطالب أهالي قرية بركة النموذجية، حول رصف الطرق وتوصيل خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي بالقرية.

وأضافت، فى بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن يتم إدراج رصف الطرق وتوصيل الخدمات، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك وفقًا للشكوى التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، أن عدم البدء في أعمال رصف الطرق بالقرية، سببه ضرورة الانتهاء الكامل أولا من إدخال كل شبكات البنية التحتية والمرافق الأساسية "الصرف الصحي والغاز"؛ وذلك تماشياً مع خطة الدولة للحفاظ على المال العام، ومنع إعادة حفر الطرق بعد رصفها مرة أخرى.

وأشار “الزمقان” إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وكفاءة هندسية.

جدير بالذكر، أن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، وجه خلال الخطة الاستثمارية الجديدة بضرورة الاهتمام برصف الطرق وزيادة مهمات النظافة وتطوير البنية التحتية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري لمختلف مراكز ومدن المحافظة.

قنا خدمات الصرف الصحي نجع حمادى قرية بركة النموذجية رصف الطرق

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