ترامب: لقد تركت تعليمات حال نجحت إيران في اغتيالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”: “لقد تركت تعليمات في حال نجحت إيران في اغتيالي”.

ثم نشر على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن: "إيران طلبت استئناف المحادثات ووافقنا"، لكنه أضاف: "انتهى وقف إطلاق النار".

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات بين الجانبين، مؤكداً أن واشنطن وافقت على الاستمرار في المسار الدبلوماسي؛ في إشارة إلى إمكانية استئناف الاتصالات الهادفة إلى معالجة القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الملف النووي.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال مناسبة رسمية، أن الإدارة الأمريكية منفتحة على الحوار إذا أبدت طهران استعداداً للتفاوض، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن موعد أو مكان الجولة المقبلة من المحادثات أو طبيعة القضايا التي ستتناولها.