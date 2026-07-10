ترامب يصدر قرار هاما يخص إنتخابات التجديد النصفي

أفادت صحيفة “بوليتيكو” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرار بإقالة يُقيل أعضاء لجنة الانتخابات من الحزبين قبل نحو 3 أشهر من انتخابات التجديد النصفي.

وفي وقت لاحق ؛ اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الشيوعية تمثل "خطرا كبيرا" على الولايات المتحدة في انتخابات الكونجرس التي ستجري في نوفمبر المقبل.

وقال جونسون لقناة "فوكس نيوز"، في وقتولاحقة: "هذه ليست دورة انتخابية فقط. كنا نتحدث في وقت سابق عن صراع الحس السليم ضد الجنون، والآن الحس السليم ضد الشيوعية، وعلى الجميع أن يستيقظوا". ،

كماوأشار جونسون إلى عمدة نيويورك اليساري زهران ممداني، قائلا إن "هناك مزيدا من أتباع ممداني الذين يترشحون لانتخابات الكونجرس، ومن الأفضل أن نأخذ ذلك على محمل الجد".

كما اعتبر أن "هذا خطر كبير على منظومتنا الحكومية بأسرها".

يذكر أن الانتخابات الجزئية للكونجرس ستجري يوم 3 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتخب الأمريكيون مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.