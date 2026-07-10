«المحسوسة تتجاوز الـ37 بالقاهرة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، فضلا عن وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما حالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 24

العاصمة الجديدة 35 37 23

6 اكتوبر 36 38 23

بنها 35 37 24

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 24

كفر الشيخ 34 36 23

بلطيم 33 36 22

المنصورة 34 36 23

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 23

طنطا 34 36 23

دمياط 32 35 24

بورسعيد 31 34 23

الاسماعيلية 36 38 23

السويس 36 38 24

العريش 31 34 23

رفح 31 35 24

رأس سدر 38 40 24

نخل 34 36 20

كاترين 32 34 18

الطور 35 37 26

طابا 36 38 23

شرم الشيخ 38 40 28

الغردقة 37 39 27

الاسكندرية 31 34 23

العلمين 30 34 22

مطروح 30 34 22

السلوم 31 34 23

سيوة 37 39 23

رأس غارب 39 41 26

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 38 40 27

شلاتين 37 39 29

حلايب 34 36 28

أبو رماد 38 39 27

مرسى حميرة 35 37 27

أبرق 38 39 26

جبل علبة 38 39 26

رأس حدربة 34 36 28

الفيوم 36 38 23

بني سويف 36 38 22

المنيا 37 39 22

أسيوط 38 40 23

سوهاج 39 40 26

قنا 40 41 26

الأقصر 39 40 26

أسوان 40 41 27

الوادى الجديد 41 42 24

أبوسمبل 40 41 28