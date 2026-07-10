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وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الدول العربية ورفضها القاطع لأي اعتداء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الكويت والبحرين والأردن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة

اتصالات هاتفية
اتصالات هاتفية
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أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع لأي اعتداء يمس أمنها وسيادتها أو يهدد سلامة شعوبها واستقرارها .

جاء ذلك في اتصالات هاتفية جرت بين وزير الخارجية وبين كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وذلك للوقوف على آخر تطورات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الدول العربية الشقيقة، والاطمئنان على سلامة المواطنين، وما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع تداعيات الاعتداءات.

وشدد الوزير عبدالعاطي على وقوف مصر إلى جانب مع الدول العربية الشقيقة ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مؤكداً علي الروابط الأخوية الوثيقة ووحدة المصير العربي.

كما أكد علي أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مصر

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