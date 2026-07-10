رشيد مشهراوي رئيس لجنة تحكيم بالدار البيضاء .. تفاصيل

اعلن مهرجان الدار البيضاء في دورته السابعة، عن أختيار المخرج الكبير رشيد مشهراوي، رئيس لجنة التحكيم للافلام الطويلة.

ومن المقرر ان يشارك في لجنة التحكيم الفنان محمد فراج، علي ان يقام المهرجان في الفترة ما بين 17 الي 24 من الشهر الجاري.

قصف منزل رشيد مشهراوي:

نشر المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن عن تعرض منزله وأسرته في غزة لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رشيد مشهراوي : تم الليلة قصف بيتنا في غزة، بيت الطفولة والذكريات، لحسن الحظ أن العائلة كلها كانت قد نزحت بالأمس، في الصورة الأولى في بيتنا أرقص في عرس عمي الوحيد الذي استشهد في بداية الحرب، وفي الثانية أختي تقف أمام بيتها المدمّر، نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية.