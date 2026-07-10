قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سنة لـ 6 أشهر.. القصة الكاملة لتخفيف الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن التجمع
وزير الري يوجه بنقل خبرات المشروعات القومية الكبرى لـ"مهندسي الجيل الثاني"
«المحسوسة تتجاوز الـ37 بالقاهرة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
4 مليارات جنيه.. موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
قيادي بفتح: الاحتلال يوسع خنقه لغزة بتوجيهات نتنياهو لتفريغ 70% من القطاع
سعر عيار 21 الآن في الصاغة
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: مصر خسرت أمام الأرجنتين بصفارة مشبوهة بتحكم أباطرة حقوق الرعاية والفيفا.. مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الدول العربية ورفضها القاطع لأي اعتداء
خلاف حول مضيق هرمز يهدد التفاهم الأمريكي الإيراني
هالة حماد: نقل "ديارنا" إلى مارينا 4 تجربة جديدة.. والإقبال يرتبط بالترويج
مدير معهد فلسطين للأمن القومي: الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت منضبطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رشيد مشهراوي رئيس لجنة تحكيم بالدار البيضاء .. تفاصيل

وشيد مشهراوي
وشيد مشهراوي
أحمد البهى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اعلن مهرجان الدار البيضاء في دورته السابعة، عن أختيار المخرج الكبير رشيد مشهراوي، رئيس لجنة التحكيم للافلام الطويلة. 

ومن المقرر ان يشارك في لجنة التحكيم الفنان محمد فراج، علي ان يقام المهرجان في الفترة ما بين 17 الي 24 من الشهر الجاري. 

قصف منزل رشيد مشهراوي: 

نشر المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن عن تعرض منزله وأسرته في غزة لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال رشيد مشهراوي : تم الليلة قصف بيتنا في غزة، بيت الطفولة والذكريات، لحسن الحظ أن العائلة كلها كانت قد نزحت بالأمس، في الصورة الأولى في بيتنا أرقص في عرس عمي الوحيد الذي استشهد في بداية الحرب، وفي الثانية أختي تقف أمام بيتها المدمّر، نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية.

مهرجان الدار البيضاء الدار البيضاء رشيد مشهراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

الزمالك

مدرب عربي يقترب من قيادة الزمالك.. والمفاوضات في مراحلها الأخيرة

الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على طلب زيادة عدد الأندية في بطولات كاف

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

تل أبيب

انفجار يهز تل أبيب.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحقق في حادث غامض

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

جانب من الحملة بسوهاج

39 طنًا كانت في طريقها للأسواق.. حملة تموينية بسوهاج تُسقط مخزنًا للسلع الفاسدة قبل وصولها للمواطنين

صورة أرشيفية

تعليم سوهاج يعلن خريطة امتحانات الدور الثاني للإعدادية.. انطلاق ماراثون الإعادة 18 يوليو

جهود متنوعة

أخبار أسوان| ختام امتحانات الثانوية الأزهرية.. الاستماع لمطالب المواطنين.. حملات مرورية..وإعتماد خطة التعبئة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد