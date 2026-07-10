طرح البوستر الرسمي لمسلسل بنج كلي بطولة دياب وسلمى أبو ضيف

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل «بنج كلي» عن البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه قريبًا، حيث يجمع المسلسل بين الفنان دياب والفنانة سلمى أبو ضيف في تجربة درامية جديدة تنتمي إلى عالم الإثارة والتشويق.

البوستر الرسمي لمسلسل «بنج كلي»

وتصدر دياب وسلمى أبو ضيف البوستر الرسمي للمسلسل، وظهرا وهما يدفعان سريرًا داخل أحد المستشفيات، في لقطة تحمل الكثير من الغموض، وتكشف عن أجواء مشوقة وأحداث استثنائية ينتظرها الجمهور.

مسلسل «بنج كلي»

تدور أحداث «بنج كلي» في إطار درامي مشوق داخل أروقة المستشفيات، حيث يسلط الضوء على الصراعات اليومية التي يواجهها الأطباء والمرضى، ويتناول العديد من القضايا الطبية، والأخطاء المهنية، والمواقف الإنسانية المؤثرة، إلى جانب القرارات المصيرية التي تجمع بين التوتر والإثارة.

أبطال مسلسل «بنج كلي»

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دياب وسلمى أبو ضيف كل من: علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، وسلوى محمد علي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

وكانت سلمى أبو ضيف قد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم «إذما»، الذي عُرض ضمن موسم أفلام الصيف، وشارك في بطولته أحمد داود، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، غفران محمد، محمد فراج، سوسن بدر، ميران عبد الوارث، لبنى ونس، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.