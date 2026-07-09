الآن على صدى البلد|نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات .. ظهرت الآن على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع الماحفظات على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/

الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ، يتم بشكل مجاني تماما بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. خطوات الإستعلام

للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، لابد من اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس موقع صدى البلد

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على النتيجة

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس موقع صدى البلد تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس بالمجموع الكلي للدرجات و حالة الطالب إذا كان ناجح أو راسب

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واستعرض الدكتور عمرو بصيلة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، السمات الخاصة ومؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، موضحًا أن شهادات الدبلومات الفنية تتسم بتنوعها، حيث تضم 24 شهادة مختلفة نتيجة تعدد التخصصات (الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي)، والأنظمة الدراسية (3 سنوات و5 سنوات)، والمسارات التعليمية المختلفة.

وجاءت مؤشرات النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2026 وفقًا للأنظمة التعليمية على النحو التالي:

- (نظام الخمس سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 15,973 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 90.70%.

- نظام الثلاث سنوات (عام) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 361,434 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 55.27%.

- (التعليم والتدريب المزدوج) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,795 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.07%.

- البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات بلغ عدد الطلاب الحاضرين 321,576 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.55%.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 4,426 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 80.81%.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (5 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 53 طالبًا وطالبة بشهادة واحدة، وبلغت نسبة النجاح 100%.

- نظام الإعداد المهني بلغ عدد الطلاب الحاضرين 35,545 طالبًا وطالبة، موزعين على 3 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 36.43%.

- طلاب الدمج (نظام الثلاث سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,066 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 84.20%.

وأوضح رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2026 أن المؤشرات العامة للنتيجة بمختلف النوعيات والأنظمة والمسارات الامتحانية جاءت على النحو التالي:

• بلغ إجمالي عدد الناجحين 518,181 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت 68,69%.

• بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 199,401 طالبًا وطالبة، بنسبة 26.38%.

• بلغ إجمالي عدد الراسبين 32,220 طالبًا وطالبة، بنسبة 4,26%.

. بلغ عدد الطلاب المتغيبين عن الامتحانات 5044 طالب بنسبة 0,67٪.