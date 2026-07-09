وسط ظروف غامضة.. العثور على جثة شخص متحللة بجوار أحد المحال التجارية بالمنيا

عثر الأهالي على جثة شخص في حالة تحلل بجوار احد المحال التجارية بمدينة المنيا، بعد انبعاث رائحة تحلل غريبة، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وتحرر محضر بالواقعة،. وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثمان في محيط أحد المحال، لتنتقل على الفور قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وجود جثة في حالة تحلل.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المكان، وبدأت فرق البحث الجنائي أعمال الفحص وجمع التحريات، إلى جانب مناقشة شهود العيان وفحص بلاغات التغيب، في محاولة للتوصل إلى هوية المتوفى وكشف ظروف وملابسات الوفاة.

ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع انتظار تقرير الطب الشرعي لحسم سبب الوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.