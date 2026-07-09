ضبط 7 هواتف و12سماعة غش ونقل 6طلاب للمستشفيات خلال امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم شهدت ضبط عدد من محاولات الغش خارج اللجان، إلى جانب نقل 6 طلاب إلى المستشفيات بعد تعرضهم لحالات مرضية مفاجئة أثناء أداء الامتحانات.

وأفادت الغرفة بأنه تم ضبط 7 حالات بحوزتهم هواتف محمولة أثناء التفتيش خارج اللجان، بالإضافة إلى ضبط 12 سماعة إلكترونية تُستخدم في أعمال الغش، وذلك بإدارات المنيا وسمالوط وأبوقرقاص وملوي، قبل دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع.

وفي الجانب الصحي، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل 6 طلاب تعرضوا لأزمات صحية خلال الامتحانات، حيث أصيب طالب بتشنجات وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي، بينما أُصيبت طالبة بحالة إغماء، وأخرى بهبوط عام، وتم نقلهما إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وتعرضت طالبتان لانهيار عصبي، نُقلت إحداهما إلى مستشفى صدر المنيا، فيما جرى نقل الأخرى إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية

