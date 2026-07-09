لأول مرة بالمنيا.. الرعاية الصحية تطلق حملة تدعم صحة المرأة «أنتِ الأساس»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إطلاق أول حملة متكاملة لدعم صحة المرأة بمحافظة المنيا تحت شعار «أنتِ الأساس»، وذلك لأول مرة بعد انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، في خطوة تستهدف تعزيز خدمات الرعاية الوقائية والكشف المبكر للسيدات بأولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الحملة تستهدف إجراء الفحص الطبي الشامل وتوعية السيدات من هم أكثر من 18عام ، من خلال تقديم حزمة متكاملة من خدمات الفحص الطبي والتثقيف الصحي، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، وتعزيز الوعي الصحي لدى السيدات، وترسيخ ثقافة الوقاية والاهتمام بالصحة باعتبارها أحد أهم مرتكزات بناء الأسرة والمجتمع.

الشراكة المجتمعية لدعم جهود تعزيز صحة المرأة

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة تُنفذ بالتعاون مع شركة «باركفيل» في إطار الشراكة المجتمعية لدعم جهود تعزيز صحة المرأة ونشر ثقافة الكشف المبكر، بما يعكس حرص الهيئة على التعاون مع شركاء النجاح لتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والوصول بها إلى أكبر عدد من المستفيدات.

وأضاف أن الحملة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تُقدم خدماتها خلال الفترة الصباحية داخل مستشفى ملوي التخصصي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومستشفى العدوة المركزي، فيما تُقدم خدماتها خلال الفترة المسائية من خلال فريق طبي متنقل يتمركز داخل جناح مخصص على كورنيش النيل بمدينة المنيا أمام ميدان طه حسين، بما يضمن الوصول إلى السيدات في أماكن تواجدهن، وتيسير حصولهن على خدمات الفحص والتوعية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الحملة تقدم باقة متكاملة من خدمات الفحص الطبي تشمل قياس ضغط الدم، وقياس مستوى السكر بالدم، وقياس مؤشر كتلة الجسم بجهاز (In body)، وقياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، وإجراء فحوصات وظائف الكلى، إلى جانب تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، والتوعية بأهمية التغذية السليمة، واتباع نمط حياة صحي، وكيفية التعامل من الأنيميا والسمنة ، بما يسهم في الوقاية من الأمراض غير السارية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ ثقافة الفحص الدوري والكشف المبكر.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم توزيع هدايا رمزية على السيدات طوال فترة الحملة، تشجيعًا لهن على الانتظام في الفحص الدوري والاطمئنان المستمر على صحتهن، وترسيخًا لثقافة الوقاية باعتبارها السبيل الأمثل للحفاظ على صحة المرأة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في التوسع في تنفيذ الحملات المجتمعية والتمركزات الميدانية والفرق الطبية المتنقلة، بهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، وتيسير حصولهم على خدمات الفحص والكشف المبكر، وزيادة معدلات الاستفادة من خدمات الرعاية الوقائية، بما يدعم مستهدفات منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، ويعزز توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة.