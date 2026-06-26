رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بتشغيل العيادات الخارجية بمستشفى مغاغة المركزي خلال يوليو 2026

خلال جولته التفقدية الموسعة بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بمستشفيي بني مزار ومغاغة المركزي، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمستشفى بني مزار، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المستشفى تصل إلى مليار جنيه، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال وتجهيز المستشفى بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

أعمال الإنشاء والتطوير بمستشفى مغاغة المركزي

كما تفقد أعمال الإنشاء والتطوير بمستشفى مغاغة المركزي، موضحاً أنه تم الانتهاء من 90% من الأعمال الإنشائية الجارية بالمستشفى، والتي تصل تكلفة إنشائها إلى 2 مليار جنيه، بما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع الصحي بمحافظة المنيا.

ووجه الدكتور أحمد السبكي بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتشغيل العيادات الخارجية بمستشفى مغاغة المركزي خلال يوليو 2026، بما يسهم في التوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ودعم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن تطوير المنشآت الصحية بمحافظة المنيا يأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية بمحافظات المرحلة الثانية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، انطلق مطلع يونيو الجاري، لتصبح المنيا أول محافظة كثيفة السكان تطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يصل عدد سكانها إلى نحو 7 ملايين مواطن، بما يمثل محطة محورية في مسار التوسع التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

كما شهدت محافظة المنيا انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خارج القاهرة، وذلك عقب انطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة، حيث أسفر الاجتماع عن إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات الداعمة لتسريع وتيرة العمل، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.