رئيس هيئة الرعاية الصحية: المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا تضم 10 مستشفيات و60 وحدة ومركز طب أسرة

خلال جولته التفقدية الموسعة بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، سير العمل والتشغيل مستشفى العدوة المركزي، إلى جانب وحدتي طب أسرة الشيخ زياد وبان العلم، وذلك لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا تضم 10 مستشفيات و60 وحدة ومركزًا لطب الأسرة، ومن المقرر أن تصل إلى 100 وحدة ومركز خلال يوليو 2026، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمنظومة بالمحافظة تصل إلى 48 مليار جنيه، بما يعكس حجم جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن تطبيق المنظومة.

تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية بمحافظة المنيا

وتابع الدكتور أحمد السبكي سير العمل والتشغيل بمستشفى العدوة وتفقد الانشاءات بالمرحلة الثانية للمستشفى، مشددًا على الانتهاء منها طبقًا للجداول الزمنية، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية بمحافظة المنيا، بما يدعم التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية وحدتي طب أسرة الشيخ زياد وبان العلم، حيث تابع انتظام العمل داخل عيادات طب الأسرة وعيادات الأسنان والأطفال، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات بالصيدلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بكفاءة وجودة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي أن وحدة طب أسرة بان العلم تخدم نحو 11,700 مواطن، بينما تخدم وحدة طب أسرة الشيخ زياد نحو 30 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن منشآت طب الأسرة تمثل البوابة الأولى للمنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم نحو 80% من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن، بما يعزز مفهوم الرعاية الصحية الأولية والوقائية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية استمرار متابعة جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، وتعزيز كفاءة التشغيل داخل وحدات ومراكز طب الأسرة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة .