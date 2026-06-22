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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير المالية أمام "النواب": لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل في الموازنة الجديدة

وزير المالية
وزير المالية
أ ش أ

نفي وزير المالية الدكتور أحمد كجوك وجود أي مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، في الموازنة العامة في العام المالي الجديد للدولة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز موارد الهيئة.

وقال كجوك، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الاثنين/ خلال مناقشة مشروع موازنة وخطة التنمية للعام المالي (2026 - 2027)، إن الحكومة تقدمت بتعديل قانوني يسمح بخصم المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، استجابةً لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال الذي اعتبر هذه المساهمة عبئًا ماليًا إضافياً لا يمكن خصمه ضريبيًا.

وأضاف أن وزارة المالية تتحمل عبئًا إضافيًا في متابعة وفحص وتحصيل هذه المساهمات؛ لضمان سداد أي متأخرات أو مستحقات إضافية لصالح الهيئة، رغم أن تلك الإيرادات لا تؤول إلى الخزانة العامة، وإنما يتم تحويلها بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن جميع إيرادات المساهمة التكافلية ستظل مخصصة بالكامل لهيئة التأمين الصحي الشامل، وأن ما يجري يمثل إصلاحاً مالياً وتشريعياً يحقق الشفافية، ويعزز موارد الهيئة، ويخفف في الوقت نفسه الأعباء عن الممولين.

وزير المالية الدكتور أحمد كجوك التأمين الصحي الشامل الموازنة العامة العام المالي الجديد للدولة الحكومة

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