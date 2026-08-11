إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا

شهدت منطقة حدائق القبة شمال القاهرة، مساء الاثنين، حادث انهيار جزئي داخل عقار سكني مكون من طابق أرضي وطابقين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ سيدة من أسفل الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بانهيار جزء من عقار سكني بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وفرق الإنقاذ البري، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

وبمجرد وصول القوات، بدأت أعمال رفع الأنقاض والبحث أسفل الركام للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين عالقين، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج سيدة ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث، وفق المعلومات الأولية، عن إصابة 3 أشخاص، فيما واصلت قوات الحماية المدنية أعمال البحث والفحص بمحيط العقار، للتأكد من خلو الأنقاض من أي أشخاص آخرين.

وفي الوقت نفسه، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار جزئيًا، لمنع تجمع المواطنين وتسهيل عمل فرق الإنقاذ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المحيطة.

لجنة هندسية لمعاينة العقار

وجرى إخطار الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالحادث، تمهيدًا لإيفاد لجنة هندسية لمعاينة العقار والوقوف على أسباب الانهيار، إلى جانب فحص مدى سلامة الأجزاء المتبقية من المبنى والعقارات المجاورة.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة الهندسية مدى سلامة العقار وإمكانية استمرار وجود السكان بداخله، أو الحاجة إلى إخلائه واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الأجزاء المتضررة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، في ضوء ما تسفر عنه المعاينة الفنية للعقار