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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي

رسوم السحب من ماكينات ATM
رسوم السحب من ماكينات ATM
عبد العزيز جمال

تتصدر رسوم السحب من ماكينات ATM اهتمامات العملاء عند استخدام بطاقات الخصم أو بطاقات السحب النقدي، خاصة عند اللجوء إلى ماكينة صراف آلي تابعة لبنك مختلف عن البنك الذي أصدر البطاقة.

وتفرض البنوك رسومًا على عمليات السحب النقدي التي يجريها عملاء البنوك الأخرى من ماكينات الصراف الآلي التابعة لها، بينما لا يتم عادةً خصم رسوم عند استخدام العميل بطاقة البنك نفسه على ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك ذاته.

حدود السحب من ماكينات ATM

وتختلف قيمة رسوم السحب من ماكينات ATM من بنك إلى آخر، وفقًا لسياسة كل بنك والرسوم المحددة للخدمات المصرفية، لذلك من المهم معرفة قيمة الرسوم قبل إجراء عملية السحب، خاصة للعملاء الذين يعتمدون بصورة متكررة على ماكينات بنوك أخرى.

ما الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM؟

حدد البنك المركزي المصري حدودًا قصوى لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، حيث يصل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه.

ويتيح هذا الحد للعملاء الحصول على احتياجاتهم النقدية اليومية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع مراعاة أن بعض البنوك قد تضع حدودًا تشغيلية مرتبطة بنوع البطاقة أو الحساب، في إطار القواعد المصرفية المعمول بها.

وبالتالي، فإن الحد الأقصى المقرر للسحب من ماكينة الصراف الآلي يختلف عن الحدود التي يمكن أن يتيحها البنك للعميل عند إجراء عمليات سحب نقدي من الفروع أو من خلال قنوات مصرفية أخرى.

ما الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك؟

تصل قيمة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من البنوك إلى 250 ألف جنيه، وفقًا للحدود والقواعد المصرفية المنظمة لعمليات السحب النقدي.

ويجب التفرقة بين هذا الحد وبين الحد المخصص للسحب عبر ماكينات ATM، إذ إن السحب من الفروع يخضع لضوابط وإجراءات تختلف عن عمليات السحب باستخدام البطاقات من ماكينات الصراف الآلي.

قائمة رسوم السحب من ماكينات ATM في البنوك

تختلف رسوم السحب من ماكينات ATM بالنسبة لعملاء البنوك الأخرى من بنك إلى آخر، وتأتي الرسوم الواردة في البيانات المتاحة على النحو التالي:

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

تبلغ تكلفة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لـمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 5 جنيهات للعملية الواحدة لغير عملاء البنك.

ماكينات ATM

بنك الاستثمار العربي

تبلغ رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لـبنك الاستثمار العربي نحو 3 جنيهات للعملية الواحدة.

ماكينات ATM بنك كريدي أجريكول

تصل تكلفة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لـبنك كريدي أجريكول إلى نحو 6 جنيهات للعملية.

رسوم السحب من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول

تبلغ رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM التابعة لـبنك أبوظبي الأول نحو 5 جنيهات.

 بنك التعمير والإسكان

يصل سعر رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لـبنك التعمير والإسكان إلى نحو 5 جنيهات للعملية.

 البنك التجاري الدولي CIB

تبلغ تكلفة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لـالبنك التجاري الدولي CIB نحو 7 جنيهات للعملية، وفقًا للبيانات الواردة.

بنك القاهرة

تصل تكلفة السحب من ماكينات ATM التابعة لـبنك القاهرة إلى نحو 5 جنيهات للعملية الواحدة لغير عملاء البنك.

بنك مصر

تبلغ رسوم السحب من ماكينات ATM بنك مصر نحو 5 جنيهات عند استخدام ماكينة البنك من جانب عميل بنك آخر.

رسوم السحب من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري

تصل رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لـالبنك الأهلي المصري إلى نحو 5 جنيهات للعملية الواحدة لغير عملاء البنك.

ماكينات ATM

متى لا يتم خصم رسوم السحب من ATM؟

لا يتم فرض رسوم السحب النقدي في الحالة المعتادة عندما يستخدم العميل بطاقة صادرة من البنك نفسه على ماكينة ATM تابعة للبنك ذاته.

فعلى سبيل المثال، إذا كان العميل يحمل بطاقة صادرة عن أحد البنوك ويستخدمها لإجراء عملية سحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، فلا يتم خصم رسوم استخدام ماكينة بنك آخر، لأن العملية تتم داخل شبكة البنك نفسه.

أما عند استخدام بطاقة صادرة من بنك معين على ماكينة ATM تابعة لبنك مختلف، فقد يتم تطبيق رسوم السحب النقدي المقررة على العملية.

كيف يمكن تجنب رسوم السحب من ماكينات ATM؟

يمكن للعملاء تقليل تكلفة العمليات المصرفية من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، خاصة عند تكرار عمليات السحب النقدي.

كما يمكن اختيار الماكينات التابعة للبنوك التي تفرض رسومًا أقل عند الضرورة، مع مراعاة أن قيمة الرسوم قد تختلف وفقًا لتحديثات البنوك وسياساتها المصرفية.

ويُنصح كذلك بمراجعة الرسوم المعلنة من البنك قبل تنفيذ العملية، خصوصًا أن الرسوم المصرفية قد تخضع للتحديث وفقًا للقرارات والسياسات المعمول بها.

ATM

رسوم السحب من ماكينات ATM.. ماذا يجب أن يعرف العميل؟

تُعد معرفة رسوم السحب من ماكينات ATM من الأمور المهمة قبل إجراء أي عملية سحب نقدي باستخدام بطاقة صادرة من بنك على ماكينة تابعة لبنك آخر.

وتبلغ الرسوم الواردة في القائمة بين 3 و7 جنيهات للعملية الواحدة، وفقًا للبنك، بينما تصل حدود السحب اليومية عبر ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه، في حين يصل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من البنوك إلى 250 ألف جنيه.

وفي جميع الحالات، ينبغي على العميل التأكد من الرسوم والحدود المطبقة على بطاقته وحسابه قبل تنفيذ العملية، خاصة مع إمكانية تحديث البنوك لسياسات الرسوم والخدمات المصرفية.

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