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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور مكي والكدواني.. تامر مرسي يحتفل ببدء تصوير «فرصة سعيدة»

تصوير فيلم فرصة سعيدة
تصوير فيلم فرصة سعيدة
سعيد فراج

احتفل المنتج تامر مرسي بانطلاق تصوير فيلم «فرصة سعيدة»، وذلك داخل أحد البلاتوهات، بحضور بطلي العمل أحمد مكي وماجد الكدواني، إلى جانب المخرج أحمد الجندي، وعدد من صناع.

وشهد الاحتفال أجواءً من البهجة بين فريق العمل، بالتزامن مع بدء تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، الذي يجمع نخبة من النجوم، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد مكي وماجد الكدواني، مجموعه من ضيوف الشرف علي رأسهم   محمد عبد الرحمن، ويارا السكري، ورحمة أحمد، ودنيا سامي.

فيلم فرصة سعيدة

فيلم «فرصة سعيدة» من تأليف أحمد الجندي، ومحمد عز، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة Synergy Plus للمنتج تامر مرسي.

ويعيد الفيلم أحمد مكي وماجد الكدواني إلى التعاون السينمائي مجددًا، بعد نجاحهما معًا في فيلمي «طير إنت» عام 2009، و«لا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية)» عام 2010، ليجدد الثنائي تعاونهما بعد سنوات من تقديمهما لشخصيات وأعمال حققت حضورًا لافتًا لدى الجمهور.

ويأتي «فرصة سعيدة» ضمن أحدث إنتاجات شركة Synergy Plus، التي تواصل حضورها في سوق السينما من خلال مجموعة من الأعمال المتنوعة.

وكانت الشركة قد طرحت مؤخرًا فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي جمع ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، وقدم مزيجًا من الكوميديا والأكشن والتشويق، وشارك في بطولته لبلبة ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

فيلم «خلي بالك من نفسك» من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، بينما تولت Synergy Film توزيعه داخل مصر، وGo Media توزيعه في الأسواق العربية.

فيلم فرصة سعيدة أحمد مكي ماجد الكدواني أحمد الجندي المنتج تامر مرسي

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