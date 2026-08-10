قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثير من الأشخاص من الصداع في نهاية يوم العمل، خاصة بعد ساعات طويلة أمام الكمبيوتر أو الهاتف، ومع ارتفاع درجات الحرارة وقلة شرب المياه أو تأخير الوجبات، لكن كيف يمكن معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الصداع؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم 

قد لا يكون هناك سبب واحد، ففي بعض الحالات تتداخل عدة عوامل في الوقت نفسه، مثل إجهاد العين، والجفاف، وقلة النوم، وتأخير تناول الطعام، والتوتر، أو الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات،  وفقا لما نشره موقع هيلثي.

هل الهاتف يسبب الصداع؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم 

يمكن أن يؤدي الاستخدام الطويل للهواتف وأجهزة الكمبيوتر إلى إجهاد العين، خاصة عند التركيز على الشاشة لفترات طويلة دون الحصول على فترات راحة.

وقد يصاحب إجهاد العين الشعور بصداع أو ثقل حول العينين، خصوصًا إذا كانت الإضاءة غير مناسبة أو كان الشخص يحتاج إلى نظارة ولم يستخدمها.

كما أن التركيز المستمر على الشاشة قد يجعل الشخص يقلل من عدد مرات الرمش، ما يسبب جفاف العين ويزيد الشعور بعدم الراحة.

ولا يعني ذلك أن الهاتف هو السبب المباشر لكل أنواع الصداع، لكن تقليل وقت الشاشة وأخذ فترات راحة منتظمة قد يساعد في معرفة ما إذا كان الاستخدام الطويل له علاقة بالأعراض.

الجفاف.. سبب شائع للصداع

أسباب الصداع في نهاية اليوم 

يعد نقص السوائل من الأسباب التي يمكن أن ترتبط بالصداع، ويزداد الأمر أهمية خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق.

وقد يصاحب الجفاف الشعور بالعطش، وجفاف الفم، والإرهاق، والدوخة، وقلة التبول أو تغير لونه إلى الأصفر الداكن.

ولهذا فإن قضاء ساعات طويلة في العمل أو الخروج دون شرب سوائل كافية قد ينتهي بصداع في آخر اليوم، خاصة خلال الأيام الحارة.

هل تأخير الأكل يسبب الصداع؟

قد يشعر بعض الأشخاص بالصداع عندما تتأخر وجباتهم أو تمر ساعات طويلة دون تناول الطعام، خاصة إذا اعتادوا على تناول الطعام في مواعيد منتظمة.

كما أن الاعتماد على وجبات غير متوازنة أو تناول كميات قليلة جدًا من الطعام خلال اليوم قد يصاحبه شعور بالتعب وضعف التركيز.

لذلك من الأفضل عدم ترك فترات طويلة جدًا بين الوجبات، والحرص على تناول أطعمة متنوعة تحتوي على مصادر للبروتين والكربوهيدرات المعقدة والخضراوات والفاكهة.

التوتر وقلة النوم يدخلان في المعادلة

في بعض الأحيان يكون الصداع في نهاية اليوم مرتبطًا بالتوتر والإجهاد أكثر من ارتباطه بالهاتف أو الطعام.

فالعمل لساعات طويلة، والضغط النفسي، وكثرة التفكير، وقلة النوم، كلها عوامل قد ترتبط بظهور الصداع أو زيادة حدته لدى بعض الأشخاص.

وقد يزداد الأمر وضوحًا عندما تتكرر الأيام المجهدة دون الحصول على راحة ونوم كافٍ.

كيف تعرف السبب الأقرب للصداع؟

يمكن ملاحظة الظروف التي يظهر فيها الصداع، فإذا كان يحدث بعد ساعات طويلة أمام الشاشة، فقد يكون إجهاد العين أحد العوامل المحتملة.

أما إذا كان يظهر في الأيام الحارة مع قلة شرب المياه، فقد يكون نقص السوائل عاملًا مهمًا، بينما إذا تكرر بعد تأخير الوجبات فقد تكون عادات تناول الطعام جزءًا من المشكلة.

ومن المفيد أيضًا تسجيل موعد الصداع وما تم تناوله خلال اليوم ومدة النوم ووقت استخدام الشاشات، لأن هذه الملاحظات قد تساعد في اكتشاف النمط المتكرر.

متى يحتاج الصداع إلى مراجعة الطبيب؟

معظم حالات الصداع تكون بسيطة ومؤقتة، لكن لا ينبغي تجاهل الصداع إذا كان شديدًا بصورة مفاجئة وغير معتادة، أو يتكرر بشكل متزايد، أو يصاحبه ضعف أو تنميل أو اضطراب في الرؤية أو الكلام أو فقدان الوعي.

كما يحتاج الصداع المستمر أو المختلف عن المعتاد إلى تقييم طبي لتحديد السبب، بدلًا من الاعتماد على المسكنات بشكل متكرر.

الصداع الهاتف الجفاف قلة الأكل أسباب الصداع في نهاية اليوم الجفاف الشعور بالعطش هل تأخير الأكل يسبب الصداع التوتر وقلة النوم يدخلان في المعادلة كيف تعرف السبب الأقرب للصداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

نياحة الأنبا يوحنا

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلاة تجنيز الأنبا يوحنا في الولايات المتحدة

نياحة الأنبا يوحنا

نصف قرن في الرهبنة والخدمة.. البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعون الأنبا يوحنا

البطلة المصرية أسيل أسامة

رئيسة القومي للمرأة تهنئ أسيل أسامة بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد