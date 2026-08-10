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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صرف مرتبات أغسطس 2026.. جدول المواعيد والمتأخرات والحد الأدنى

صرف مرتبات أغسطس 2026.. جدول المواعيد والمتأخرات والحد الأدنى
صرف مرتبات أغسطس 2026.. جدول المواعيد والمتأخرات والحد الأدنى
عبد الفتاح تركي

يترقب أكثر من 5.8 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف الرواتب والمتأخرات المالية للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، ويزداد اهتمام الموظفين خلال هذه الفترة بمعرفة مواعيد إتاحة المرتبات، والجهات التي يشملها الصرف في كل يوم، إلى جانب وسائل الحصول على المستحقات والحد الأدنى للأجور المطبق بعد الزيادة، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية.

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 سيتم وفق جدول زمني محدد لكل جهة، بما يسهم في الحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المرتبات، مع استمرار إتاحة الرواتب عقب إيداعها وفق المواعيد الرسمية المعلنة.

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موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 23 أغسطس 2026، وفق جدول زمني منظم يحدد مواعيد الصرف لكل جهة حكومية.

وأوضحت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة أمام الموظفين من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM» في المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن صرف المرتبات لا يقتصر على اليوم الأول، إذ تظل المستحقات متاحة للسحب بعد إيداعها، الأمر الذي يتيح للعاملين اختيار الوقت المناسب للحصول على رواتبهم، ويساعد في تقليل الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف المتأخرات المالية

حددت وزارة المالية أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026 لصرف المتأخرات المالية للعاملين، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد، بما يضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة ودون تأخير.

ويأتي تحديد أيام مستقلة لصرف المتأخرات في إطار تنظيم عمليات الصرف، وتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم المالية قبل بدء صرف المرتبات الشهرية.

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وسائل صرف مرتبات أغسطس 2026

وفرت وزارة المالية عدة وسائل تتيح للعاملين صرف مرتباتهم بسهولة، بما يسهم في تخفيف الضغط على منافذ الصرف المختلفة، وتشمل هذه الوسائل ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات «ميزة»، إضافة إلى تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتمنح هذه الوسائل الموظفين مرونة في اختيار الطريقة الأنسب للحصول على مستحقاتهم، بما يتوافق مع احتياجاتهم ويقلل من معدلات التكدس خلال أيام الصرف.

جدول صرف مرتبات أغسطس 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 يوم الأحد 23 أغسطس للعاملين في وزارات ومؤسسات: مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويستكمل الصرف يوم الاثنين 24 أغسطس للعاملين في وزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

مرتبات

كما خصصت وزارة المالية أيام 25 و26 و27 أغسطس لصرف مرتبات جميع العاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم خلال المواعيد المحددة في الجدول الرسمي.

الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة

يتضمن جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة القيم الآتية:

  • موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.
  • موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.
  • موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.
  • موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.
  • موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.
  • موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.
  • موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.
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لماذا حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا للصرف؟

يهدف تطبيق جدول زمني محدد لصرف المرتبات إلى تنظيم عملية حصول العاملين على مستحقاتهم المالية، وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة، بما يضمن انسيابية عمليات السحب خلال فترة صرف الرواتب.

كما تؤكد وزارة المالية أهمية عدم التزاحم في اليوم الأول للصرف، نظرًا لاستمرار إتاحة المرتبات عقب إيداعها في الحسابات، وهو ما يمنح الموظفين فرصة الحصول على مستحقاتهم في أي وقت بعد الموعد المحدد، دون الحاجة إلى التوجه الفوري إلى منافذ السحب.

مرتبات

ماذا يجب أن يعرف الموظفون قبل صرف المرتبات؟

يمكن للعاملين متابعة الجهة التابعين لها ضمن الجدول الرسمي المعلن من وزارة المالية، لمعرفة اليوم المحدد لصرف المرتب، مع الاستفادة من وسائل الصرف المتعددة التي تم توفيرها، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو فروع البنوك، أو المحافظ الإلكترونية، أو بطاقات «ميزة»، أو تطبيقات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل عملية الحصول على المستحقات المالية خلال المواعيد المحددة.

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