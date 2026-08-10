وفاة الأنبا يوحنا الأسقف العام بأمريكا عن 76 عامًا

تنيّح، اليوم، نيافة الأنبا يوحنا، الأسقف العام بأمريكا، وذلك أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر قارب 76 عامًا، بعد حياة حافلة بالخدمة والرهبنة امتدت لأكثر من 50 عامًا.

وعاش نيافة الأنبا يوحنا سنوات طويلة في خدمة الكنيسة، من بينها نحو 35 عامًا في العمل الأسقفي، مقدمًا خلالها سنوات من العطاء والخدمة الروحية والرعوية.

وقد خيم الحزن على أبناء الكنيسة في مصر والمهجر عقب إعلان نياحته، وسط صلوات من أجل نياح نفسه، وتذكار حياة خدمته الطويلة التي كرسها لخدمة الله والكنيسة.

ويجري حاليًا ترتيب تفاصيل موعد ومكان إقامة صلوات التجنيز، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل الخاصة بمراسم التجنيز.