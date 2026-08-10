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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة الأنبا يوحنا الأسقف العام بأمريكا عن 76 عامًا

نياحة الأنبا يوحنا
نياحة الأنبا يوحنا
ميرنا رزق

تنيّح، اليوم، نيافة الأنبا يوحنا، الأسقف العام بأمريكا، وذلك أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر قارب 76 عامًا، بعد حياة حافلة بالخدمة والرهبنة امتدت لأكثر من 50 عامًا.

وعاش نيافة الأنبا يوحنا سنوات طويلة في خدمة الكنيسة، من بينها نحو 35 عامًا في العمل الأسقفي، مقدمًا خلالها سنوات من العطاء والخدمة الروحية والرعوية.

وقد خيم الحزن على أبناء الكنيسة في مصر والمهجر عقب إعلان نياحته، وسط صلوات من أجل نياح نفسه، وتذكار حياة خدمته الطويلة التي كرسها لخدمة الله والكنيسة.

ويجري حاليًا ترتيب تفاصيل موعد ومكان إقامة صلوات التجنيز، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل الخاصة بمراسم التجنيز.

الأنبا يوحنا الكنيسة الأسقف العام بأمريكا

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