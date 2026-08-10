قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يصلي صلوات تكريس مكرستين لدير بنات مريم ويلتقي إدارة مدرسة المحبة وأوائل الشهادة الإعدادية بالمدرسة التابعة للدير

البابا تواضروس والمكرسات
البابا تواضروس والمكرسات
ميرنا رزق

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين صلوات تكريس اثنين من طالبات التكريس بدير بنات مريم بعزبة النخل، التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وذلك بعد اجتيازهما فترة الاختبار الخاصة بالتكريس البتولي للفتيات، والمكرستان الجديدتان هما تاسوني أغابي وتاسوني أناسيمون.

وفي السياق ذاته تم قبول ثلاثة من طالبات التكريس لبدء فترة الاختبار.

أساسيات التكريس

وألقى قداسته عليهن عظة تناول خلالها أساسيات التكريس وهي المحبة والرضا والأمانة.

حضر الصلوات مجمع مكرسات دير بنات مريم.

كما التقى قداسة البابا اليوم إدارة مدرسة المحبة الخاصة بعزبة النخل، التابعة لدير بنات مريم، ومعهم الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في الشهادة الإعدادية من مستوى المدرسة.

هنأهم قداسته على نجاحهم وتفوقهم مثنيًا على اجتهادهم بمساعدة إدارة المدرسة والمعلمين، مما أثمر نجاحًا وتميزًا، وحدثهم عن أساسيات النجاح.

واستمع إلى قصيدتين شعريتين ألقاهما طالب وطالبة كما رتل أحد الطلاب لحن كنسي بإتقان نالوا عليه استحسان وإشادة قداسة البابا.

وكرم قداسته في نهاية اللقاء الأوائل ومنحهم بعض الهدايا التذكارية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني التكريس الأرثوذكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

تكلفة إرجاع السلعة المشتراة

هل تكلفة إرجاع السلعة المشتراة إلكترونيا تكون على المشتري أم البائع؟.. الإفتاء تجيب

صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال.. عالمة أزهرية تحدد الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يحق لصاحب العمل خصم قيمة الأشياء التالفة من العامل؟.. مواصفات الحجاب الشرعي.. وحكم التعامل بين الرجل والمرأة في العمل

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد