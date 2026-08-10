البابا تواضروس يصلي صلوات تكريس مكرستين لدير بنات مريم ويلتقي إدارة مدرسة المحبة وأوائل الشهادة الإعدادية بالمدرسة التابعة للدير

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين صلوات تكريس اثنين من طالبات التكريس بدير بنات مريم بعزبة النخل، التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وذلك بعد اجتيازهما فترة الاختبار الخاصة بالتكريس البتولي للفتيات، والمكرستان الجديدتان هما تاسوني أغابي وتاسوني أناسيمون.

وفي السياق ذاته تم قبول ثلاثة من طالبات التكريس لبدء فترة الاختبار.

أساسيات التكريس

وألقى قداسته عليهن عظة تناول خلالها أساسيات التكريس وهي المحبة والرضا والأمانة.

حضر الصلوات مجمع مكرسات دير بنات مريم.

كما التقى قداسة البابا اليوم إدارة مدرسة المحبة الخاصة بعزبة النخل، التابعة لدير بنات مريم، ومعهم الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في الشهادة الإعدادية من مستوى المدرسة.

هنأهم قداسته على نجاحهم وتفوقهم مثنيًا على اجتهادهم بمساعدة إدارة المدرسة والمعلمين، مما أثمر نجاحًا وتميزًا، وحدثهم عن أساسيات النجاح.

واستمع إلى قصيدتين شعريتين ألقاهما طالب وطالبة كما رتل أحد الطلاب لحن كنسي بإتقان نالوا عليه استحسان وإشادة قداسة البابا.

وكرم قداسته في نهاية اللقاء الأوائل ومنحهم بعض الهدايا التذكارية.