مكاسب تاريخية لـ طرابزون سبور بعد انضمام محمد صلاح للفريق

حقق نادي طرابزون سبور التركي مكاسب تاريخية عقب انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، في صفقة أحدثت حالة واسعة من الاهتمام داخل تركيا وخارجها.

ولم يقتصر تأثير الصفقة على الجانب الرياضي، حيث استفاد النادي من الشعبية العالمية التي يتمتع بها صلاح، إلى جانب زيادة الاهتمام الإعلامي والجماهيري بطرابزون سبور.

وتتمثل أبرز المكاسب في ارتفاع مبيعات قمصان الفريق، وزيادة أعداد المتابعين، واتساع قاعدة الجماهير العربية، وتعزيز القيمة التسويقية للنادي، وجذب رعاة جدد.

كما ساهم وجود صلاح في زيادة الاهتمام بمدينة طرابزون نفسها، مع توقعات باستفادة القطاع السياحي والتجاري من توافد الجماهير المصرية والعربية الراغبة في متابعة نجمها المفضل.

ويرى مراقبون أن الصفقة قد تمنح طرابزون سبور فرصة تاريخية لبناء حضور أقوى في الأسواق العربية، وتحويل شعبية محمد صلاح إلى مكاسب اقتصادية وتسويقية طويلة الأمد.