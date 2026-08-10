أستاذ تمويل واستثمار: مصر لا يوجد بها أي فقاعة عقارية

أكد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر لا يوجد بها أي فقاعة عقارية، والسوق العقاري في مصر به حالة من الإقبال على الشراء والتطوير العقاري في مختلف المحافظات .



وقال هشام إبراهيم في حواره على قناة " الحياة"، :" المطور العقاري لما يعمل عقود مع الملاك لازم يكون ملتزم بما تم التوافق عليه في البداية ".

وأكمل هشام إبراهيم :" لابد من تواجد مقدار من الثقة المتبادلة بين المواطن والمطور العقاري كي لا تحدث أي ازمة في سوق العقارات ".

ولفت هشام إبراهيم :" على المطورين العقاريين مراجعة ما يتم إصداره من تصريحات على لسان ممثليهم ومندوبي المبيعات كي تكون هناك ثقة بين المطور والمواطن ".

وتابع هشام إبراهيم :" من حق المواطن أن يتضمن العقد الموقع بينه وبين المطور العقاري على كل التزامات المطور العقاري الشفاهية في بداية الاتفاق ".

