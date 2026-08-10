محافظ القاهرة: إزالة عقار مخالف بحى المرج بعد بنائه 13 دورًا بدلًا من 5

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت أعمال إزالة عقار مخالف كائن بناصية شارع البترول من مؤسسة الزكاة بمنطقة كفر الشرفاء بحى المرج، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدى لمخالفات البناء وإعلاء سيادة القانون.

وأوضح محافظ القاهرة أن العقار حاصل على ترخيص بناء بإقامة دور أرضى و4 أدوار متكررة على مساحة 620 مترًا مربعًا، إلا أنه تم بناء 13 دورًا بالمخالفة للترخيص.

محافظ القاهرة

وشدد الدكتور إبراهيم صابر على أن أجهزة المحافظة لن تتهاون فى مواجهة مخالفات البناء، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة والتعامل الفورى مع أى مخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويحد من ظاهرة البناء العشوائى والمخالف.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الأحياء تواصل المرور الميدانى والرصد المستمر لمخالفات البناء، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدًا أن القانون سيتم تطبيقه بكل حسم على الجميع دون استثناء.