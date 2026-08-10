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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أم الدنيا.. القومي للطفولة والأمومة ينقذ 5 أطفال سودانيين عقب وفاة والدتهم بأسيوط

الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

في مشهد يؤكد الدور الإنساني الريادي لمصر كملجأ آمن وراعٍ لكافة الأطفال على أرضها دون تمييز، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة بشكل عاجل لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لـ خمسة أطفال سودانيين، عُثر عليهم بمحطة قطار "ديروط" بمحافظة أسيوط عقب وفاة والدتهم.

تفاصيل الواقعة 


وبمجرد رصد ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة الأطفال، وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإدارة العامة لنجدة الطفل بالتحرك الفوري والتنسيق المباشر مع وحدة حماية الطفل العامة بأسيوط والفرعية بمركز ديروط، لتقييم أوضاع الأطفال الميدانية وتحديد احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والصحية بشكل عاجل.

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور العثور على الأطفال، وأصدرت قراراً بإيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية المُتخصصة والمناسبة لحالتهم لحين اتخاذ القرارات الرسمية بشأنهم، مؤكداً أن جميع الإجراءات اتُخذت مراعاةً لمفهوم "المصلحة الفضلى للطفل" وتوفير بيئة أسرية بديلة تُحقق لهم الأمان والاستقرار.

وأكد "عبد الرازق" أن المجلس يواصل متابعة موقف الأطفال لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، للحفاظ على حقوقهم الكاملة وتوفير التغطية الشاملة لرعايتهم.

من جانبه، أشار الأستاذ صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، إلى أن منظومة نجدة الطفل تعمل على رصد ومتابعة كافة الشكاوى والوقائع المتداولة إعلامياً وإلكترونياً للتدخل السريع وحماية الأطفال من أي خطر أو انتهاك. ودعا المواطنين إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي حالات تمس أمان الأطفال عبر:
الخط الساخن لنجدة الطفل: 16000
خدمة تطبيق الواتس آب: 01102121600

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص شكره وتقديره لـ النيابة العامة ووحدات حماية الطفل بمحافظة أسيوط ومركز ديروط، مشيداً بالاستجابة السريعة والتنسيق المثالي الذي أعاد البسمة للأطفال ووفر لهم الأمان المنشود على الأراضي المصرية.

القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي إنقاذ الأطفال السودانيين حماية الطفل

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