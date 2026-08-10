وزير الصحة يبحث التوسع في جراحات استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار آليات التوسع في إجراء جراحات استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت؛ بما يسهم في الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية ورفع كفاءة وجودة الخدمات العلاجية وتحسين نتائج هذه الجراحات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة مع عدد من قيادات الوزارة؛ لاستعراض عروض الشركات المختلفة وبلاد منشأ الروبوتات، ومناقشة البنود والمواصفات الفنية والمفاضلة بينها، إلى جانب شروط التعاقد وأسعار المفاصل المختلفة والمدة الزمنية للتعاقد.

كما تم بحث آليات التدريب على استخدام تقنيات الروبوت في الجراحات، وآليات تكويد المفاصل وتحديد أسعار الخدمات المقدمة للمرضى، وتبادل الحضور الآراء حول أفضل الشروط التعاقدية التي تضمن تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وتطوير خدمات جراحات استبدال المفاصل والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.