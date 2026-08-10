تحذير عاجل لـ هيئة الدواء من تشغيلة أشهر علاج للحموضة.. وهذه عقوبة غش الأدوية

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم 74 لعام 2026 ، من تشغيلة مستحضر دوائي يستخدم لعلاج إرتجاع المريء والحموضة .

وأوضحت هيئة الدواء أن التشغيلة المذكورة تحمل رقم « 252343 » للمستحضر الدوائي «Perloc 40 mg Lyophilized powder for reconstitution for I.V infusion/injection» .

وقالت هيئة الدواء ، أن سبب سحب التشغيلة لكـــونها قد صدر لها عدم مطابقة من معامل الهيئة ، لذا تم إتخاذ قررا بوقف تداول و ضبط وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة .

ووجهت الهيئة نصيحة للمواطنين ، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء باإلتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط

وأكدت هيئة الدواء ،أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .

وحدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.