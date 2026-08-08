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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير| دواء كوليسترول شهير يتسبب فى مضاعفات خطيرة .. والأبحاث العلمية تكشفها

الكوليسترول
الكوليسترول
اسماء محمد

تعد أدوية الكوليسترول من أقوى المواد التى تساعد فى السيطرة على نسبته فى الدم وتجنب مضاعفاته الخطيرة ولكن كشفت الأبحاث الحديثة أن لها العديد من الأضرار والاثار الجانبية الضارة.

ووفقا لما جاء فى موقع verywellhealth نكشف لكم كيف تؤثر أدوية الكوليسترول المعروفة بـ الستاتينات على العضلات.


 

الآثار الجانبية للستاتينات

تُقلل الستاتينات من كمية الكوليسترول التي يُنتجها الكبد، مما يُساعد في السيطرة على حالات مثل ارتفاع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو ما يُعرف بالكوليسترول “الضار” وهذا يُقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، وأمراض القلب، والحالات ذات الصلة.

أكثر الآثار الجانبية شيوعاً للستاتينات هو اعتلال العضلات الناجم عنها "إن تلف العضلات الشديد نادر للغاية، لكن ضعف العضلات الطفيف والألم وانخفاض القدرة على ممارسة الرياضة أكثر شيوعاً".

أظهرت أبحاث أخرى أن ما بين 10% و25% ممن يتناولون الستاتينات أبلغوا عن آثار جانبية عضلية، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة غير معروفة و تحلل عضلي حاد ( انحلال الربيدات)يحدث هذا المرض لدى ما يقارب شخصين إلى ثلاثة أشخاص من بين كل 100,000 شخص يتناولون هذه الأدوية ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الفشل الكلوي وتصبح مهددة للحياة.  

يكمن القلق الرئيسي في أن الآثار الجانبية  تدفع المرضى إلى تقليل جرعة الستاتينات أو التوقف عن تناولها وقد وجدت الدراسات أن تناول أقل من 80% من الجرعة الموصوفة يزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مضاعفات قلبية أخرى بنسبة 15% .

يقترح بعض الباحثين ايجاد ريقة لإزالة أو الحد من أي آثار جانبية محتملة للاستفادة بمزايا الستاتينات أدوية ممتازة لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 

الأعراض التي يجب الانتباه إليها
بالإضافة إلى اعتلال العضلات، قد يزيد استخدام هذا الدواء من خطر الإصابة بداء السكري ويؤثر على الكلى والكبد وعند حدوث هذه التأثيرات، تكون عادةً طفيفة على العضلات ولكن إذا شعرت بألم أو ضعف أو أي علامات أخرى، فيجب عليك الاستمرار في تناول أدويتك وإبلاغ مقدم الرعاية الصحية وقد يطلب إجراء فحوصات دم للكشف عن تلف العضلات أو قد يحوّلك إلى نوع آخر من الستاتينات.

يجب زيارة الطبيب إذا تفاقم الألم أو الضعف أو الإرهاق أو استمر لفترة طويلة، فقد تكون هذه علامات على وجود سبب آخر غير الستاتينات وتشمل العلامات الإضافية التي تستدعي طلب المساعدة: البول الداكن أو البني أو الدموي، والهالات السوداء تحت العينين، واليرقان (اصفرار الجلد).

الكوليسترول أدوية الكوليسترول الستاتينات العضلات أمراض القلب تصلب الشرايين

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