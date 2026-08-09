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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية

تصحيح أوراق إجابات الطلاب - تعبيرية
تصحيح أوراق إجابات الطلاب - تعبيرية
أ ش أ

تبدأ اليوم الأحد أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، بعدما اختتم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، السبت، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025-2026، بأداء الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، وسط انتظام أعمال اللجان، ومتابعة مستمرة من قطاع المعاهد الأزهرية والمناطق الأزهرية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكد أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية - في بيان اليوم - أن امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2025-2026 اختُتمت اليوم، بعد أن أداها الطلاب وسط انتظام وانضباط في مختلف اللجان.

وأشار إلى أن القطاع تابع سير الامتحانات بشكل مستمر، وحرص على توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات بالمناطق والمعاهد الأزهرية على جهودهم في إنجاح هذه المرحلة.

من جانبه، أوضح الشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ستبدأ من الغد، مؤكدًا أن أعمال التصحيح ستتم وفق الضوابط المنظمة، مع تحري الدقة في تقدير الدرجات ومراجعة أوراق الإجابة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، لافتًا إلى أن أعمال الرصد والمراجعة ستتبع عملية التصحيح تمهيدًا لإعلان النتائج عقب الانتهاء من جميع الإجراءات واعتمادها رسميًّا.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني هذا العام نحو 108 آلاف و500 طالب وطالبة، بواقع 45 ألفًا بالشهادة الابتدائية، و60 ألفًا بالشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نحو 3500 طالب وطالبة بشهادات القراءات.

تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات الدور الثاني

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