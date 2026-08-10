قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

6 أسرار لا تراها في سعر السيارة.. هيونداي تكشف ما يصنع «راحة بالك» بعد الشراء

هيونداى
هيونداى
أحمد عبد القوى

أطلقت هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا حملتها الإقليمية الجديدة "راحة بالك"، في خطوة تهدف إلى مساعدة السائقين على اتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً، من خلال تسليط الضوء على التكلفة الكاملة لامتلاك المركبة، وما يرتبط بها من عوامل تتجاوز سعر الشراء الأولي.
وتنطلق الحملة في عدد من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لتسلّط الضوء على فلسفة هيونداي حول التكلفة الإجمالية للملكية، وتساعد العملاء على فهم القيمة التي يمكن أن تقدمها المركبة المناسبة على المدى الطويل، حتى بعد وقت طويل من لحظة الشراء.
ومع ازدياد اهتمام السائقين في المنطقة بالحصول على قيمة حقيقية مقابل ما يدفعونه، تدعو هيونداي العملاء إلى النظر إلى ما هو أبعد من السعر المعلن، والتفكير في العوامل التي تحدد التكلفة الفعلية لامتلاك السيارة بمرور الوقت. فمن الاعتمادية وجودة التصنيع، إلى الضمان وكفاءة استهلاك الوقود وخدمات الصيانة وقطع الغيار الأصلية وقيمة إعادة البيع، تسلّط الحملة الضوء على العناصر التي تجعل تجربة الامتلاك أكثر راحة وثقة وطمأنينة على المدى الطويل.
وتقوم الحملة على منصة إبداعية بعنوان " راحة بالك "، تقدّم من خلالها هيونداي هذه الفكرة بأسلوب قريب من الحياة اليومية، عبر مواقف تعكس القرارات الذكية التي يتخذها الناس باستمرار، سواء عند التخطيط للمستقبل، أو الاستثمار في الجودة، أو اختيار المنتجات التي تدوم لفترة أطول. ومن خلال هذه المقاربة، تربط الحملة بين هذه السلوكيات اليومية وبين قرار شراء السيارة، لتؤكد أهمية اختيار مركبة تواصل تقديم قيمتها طوال سنوات الاستخدام.
وعلى مدار الحملة، تسلّط هيونداي الضوء على ستة محاور رئيسية تشكّل جوهر تجربة التكلفة الإجمالية للملكية، وهي: قطع الغيار الأصلية، وجودة التصنيع، والضمان، وكفاءة استهلاك الوقود، وتميّز خدمات الصيانة، وقيمة إعادة البيع. وتمنح هذه المحاور العملاء فهماً أوضح لكيفية بناء قيمة المركبة مع مرور الوقت، بدلاً من اختزالها في سعر الشراء فقط.
وسيتمكن العملاء من خلال هذه المبادرة أيضاً من التفاعل مع تجربة رقمية مخصصة لمفهوم التكلفة الإجمالية للملكية، تتيح لهم استكشاف مزايا امتلاك سيارات هيونداي والتعرّف إلى الطرازات الأنسب لأسلوب حياتهم، ومقارنة مزايا الملكية وطلب عروض الأسعار وحجز تجارب القيادة.
وبهذه المناسبة، قال جاي صن يو، رئيس قطاع التسويق واالعلاقات العامة  في هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا: " النسبة إلى كثير من السائقين، لا يشكّل سعر السيارة سوى بداية رحلة الامتلاك. أما ما يكتسب أهمية أكبر مع مرور الوقت، فهو مدى قدرة هذه السيارة على دعم تفاصيل حياتهم اليومية، ومستوى اعتماديتها، وسهولة صيانتها، والقيمة التي تواصل تقديمها لهم. ومن خلال حملة " راحة بالك "، نهدف إلى تبسيط مفهوم التكلفة الإجمالية للملكية وجعله أقرب إلى احتياجات العملاء اليومية. فعندما ينظر السائق إلى تجربة الامتلاك كاملة، نساعد العملاء على اتخاذ قرارات أكثر ثقة تستند إلى القيمة طويلة الأمد، بدلاً من التركيز على التكلفة قصيرة المدى فقط".
وتواصل حملة " راحة بالك " تطورها من خلال أفلام جديدة ومحتوى تثقيفي وتعاونات مع صنّاع المحتوى وتجارب رقمية وقصص متنوعة تُبرز أبعاد القيمة في امتلاك المركبات. ويعكس هذا البرنامج الممتد على مدار عام التزام هيونداي بتقديم قيمة مستدامة لعملائها، والمساهمة في ترسيخ حوار أوسع حول امتلاك السيارات بطرق أكثر ذكاءً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

سيارة مصر عالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

مياه بني سويف

بني سويف .. انقطاع المياه عن مجلس قروى الحمام غدا

تعليم دمياط

دمياط اليوم.. تعويم سفينة وإصابة موظفة بإحدى الشركات وندوة عن الوعي السكاني

قوافل طبية

موجز اخبار الوادي الجديد| قوافل «100 يوم صحة» تجوب المراكز.. وتحرير 51 محضرًا خلال 20 حملة رقابية

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد