وصول المتهم بالقضاء على أسرة التجمع إلى نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق

وصل المتهم بقتل أسرة حي النرجس إلى نيابة القاهرة الجديدة، للتحقيق معه في اتهامه بجريمة القتل.

قررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثمانين أسرة التجمع في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس، بعدما اعترف المتهم، بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات بينهما.

وكشفت التحريات الأولية، عن كواليس مثيرة في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس، بعدما اعترف المتهم، بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات بينهما.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليها كانت حامل في الشهر الأخير.

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس، بعدما اعترف المتهم، بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات بينهما.

التحقيقات تكشف كواليس الواقعة

وحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن المجني عليهم هم أمل سعد رياض، 43 عامًا، وزوجها أسامة نصيف، وابنتاهما هيلين، 16 عامًا، وليليان، 14 عامًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج أفراد الأسرة إلى طريق السخنة، بزعم البحث عن مكان رب الأسرة، قبل أن ينفذ جريمته وينهي حياتهم جميا.

وبعد ارتكاب الجريمة، عاد المتهم بالسيارة وبداخلها جثامين الضحايا، ووضعها بالقرب من منزل الأسرة، في محاولة لتضليل جهات التحقيق وإخفاء ملابسات الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق مباشرة إجراءاتها لكشف كافة تفاصيل الواقعة وملابساتها.