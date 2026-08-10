مفيد ولذيذ.. طريقة عمل الأرز بالخضار

إذا كنتي تودين تقديم أكلات مفيدة وسهلة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الأرز بالخضار المشكل.

المكونات:

- 2 كوب أرز مصري أو بسمتي

- 2 كوب خضار مشكل (جزر، بسلة، ذرة، فلفل ألوان)

- 1 بصلة صغيرة مفرومة

- 2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

- 3 أكواب مرقة أو ماء ساخن تقريبًا

- ملح حسب الرغبة

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

- رشة قرفة بسيطة، حسب الرغبة

- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

- ورقة لورا، حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1. اغسلي الأرز جيدًا وصفيه.

2. سخني الزيت في حلة، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل ويصبح ذهبيًا فاتحًا.

3. أضيفي الخضار المشكل وقلبيه مع البصل لمدة 3–5 دقائق.

4. أضيفي الأرز وقلبيه مع الخضار لمدة دقيقتين حتى يتشرب النكهة.

5. ضعي الملح والفلفل والبهارات ورشة القرفة وورقة اللورا.

6. أضيفي المرقة الساخنة، واتركي الأرز على نار عالية حتى يبدأ في الغليان.

7. بمجرد أن يتشرب الأرز معظم السائل، غطي الحلة وخففي النار جدًا.

8. اتركيه من 15 إلى 20 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

9. اغلقي النار واتركيه مغطى 5 دقائق، ثم قلبيه بالشوكة وقدميه ساخنًا.

سر الطعم الحلو:

يمكن تشويح الخضار في ملعقة صغيرة من الزبدة مع الزيت، وإضافة رشة بسيطة من السبع بهارات أو مرقة الدجاج للحصول على طعم أغنى.