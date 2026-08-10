التليفزيون السوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تل أبو قبيس بريف القنيطرة

استمرار في الخروقات والتعدي على سيادة الدول، أعلن التلفزيون السوري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في البلاد.

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، في أحدث تحرك للقوات الإسرائيلية داخل المنطقة الحدودية السورية.

وكانت قوات إسرائيلية قد توغلت سابقًا في تل أبو قبيس، كما سجلت تحركات عسكرية في محيط المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوغلات البرية والتحركات العسكرية الإسرائيلية التي اتسع نطاقها في أرياف القنيطرة ودرعا ودمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته على الشريط العازل ونفذت عمليات اقتحام وتجريف متكررة في المناطق الحدودية، وهو ما يعد خرقاً لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، وتجاوزا لأحكام القانون الدولي والقرارات الأممية الضامنة لسيادة الدول.

