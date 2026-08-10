قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً
هجوم استهدف منزله.. اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وداعًا للاستيراد.. «الزراعة» تتوسع في إنتاج هجن الطماطم محليًا من المغرة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع عقد اتفاق بين شركة تنمية الريف المصري الجديد - المطور الرئيسي للمشروع القومي لاستصلاح وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان، ومركز البحوث الزراعية ممثلاً في "وحدة الأنشطة الإنتاجية" التابعة لمعهد بحوث البساتين، للتوسع في إنتاج هجن الطماطم في منطقة المغرة.

ووقع على الاتفاق اللواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

ووفقا للاتفاق، يتم منح شركة تنمية الريف المصري الجديد الحق الحصري في إنتاج وطرح تقاوي هجين الطماطم صنف (F25) داخل جمهورية مصر العربية، مع البدء في زراعته وتكثيف إنتاجه بالمزرعة النموذجية التابعة للشركة بمنطقة المغرة بمحافظة مطروح، مع وضع خطة للتوسع المستقبلي وفقاً لاحتياجات السوق المحلي.

ويشمل التعاون قيام مركز البحوث الزراعية، بإمداد الشركة بالشتلات اللازمة، وتقديم الإشراف الفني المباشر والدائم على كافة مراحل الإنتاج والتعبئة، وذلك وفقا وضوابط الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي لضمان تطبيق أرقام ومواصفات الجودة المعتمدة، مع حماية حقوق الملكية الفكرية المشتركة بين الجانبين وفقا للقوانين المنظمة.

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الاتفاق هو ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بالربط المباشر بين المراكز البحثية والمشروعات القومية الزراعية، بهدف تحويل المخرجات العلمية والتطبيقات المعملية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي مباشر يدعم المزارع ويخدم الاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في إنتاج التقاوي والبذور عالية الجودة محلياً، للحد من الاعتماد على الاستيراد وتقليل فاتورته، مع تحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي عبر تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية لأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان.

ومن جانبه، صرح اللواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، بأن التعاون مع وزارة الزراعة ومن خلال مركز البحوث الزراعية يمثل خطوة استراتيجية نحو توفير هجن وطنية فائقة الجودة تتميز بإنتاجيتها العالية وقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية بـالمغرة وباقي مناطق المشروع القومي، لافتا إلى أن الشركة تمتلك البنية التحتية والمقومات اللوجستية بالمزرعة النموذجية بالمغرة لبدء زراعة الصوب المقررة فوراً، مع وضع خطة للتوسع المستقبلي لتلبية الطلب المتزايد على تقاوي الخضر في السوق المحلي.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن إطلاق هذا الهجين يأتي ضمن أهداف البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لتوفير أصناف ممتازة تناسب المناخ المصرى وتحقق أعلى عائد للمزارع والمستثمر، مؤكدا حرص المركز على نقل التكنولوجيا الحديثة مع حماية حقوق الملكية الفكرية، وتكليف فريق استشاري لمتابعة كافة مراحل الإنتاج والتعبئة لضمان أعلى معايير الجودة للبذور المنتجة.

الزراعة وزير الزراعة الطماطم هجن الطماطم إنتاج هجن الطماطم المغرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

وليد الشامي

وفاة شقيق المطرب العراقي وليد الشامي

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار على الشاطئ

تووليت - إليانا

هنعيش.. تووليت يطرح أغنيته الجديدة مع إليانا

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد