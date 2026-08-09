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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"اعرف كليتك".. جامعة دمنهور تستعرض أقسام وبرامج كلية الزراعة لإعداد خريج قادر على قيادة التنمية الزراعية

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

تستعرض كلية الزراعة بجامعة دمنهور أقسامها العلمية وبرامجها المتنوعة التي تواكب التطورات العالمية في مجالات الإنتاج الزراعي، التصنيع الغذائي، الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الحيوية.

تأتي المبادرة برعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، و الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة هدى متولي، عميد كلية الزراعة.


من جانبها أكدت الدكتورة هدى متولي، أن الفلسفة التعليمية لكلية الزراعة ترتكز على إعداد خريج قادر على الابتكار وريادة الأعمال الزراعية وحل مشكلات الأمن الغذائي، من خلال الجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي بالمزرعة والمعمل، وتقديم برامج دراسية مرنة بنظام الساعات المعتمدة تفتح آفاقا واسعة في مجالات الزراعة الذكية، الصناعات الغذائية، إدارة الموارد، والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".


وتضم كلية الزراعة بجامعة دمنهور 8 أقسام علمية هي:

1.  قسم وقاية النبات يعنى بدراسة الآفات والأمراض النباتية وطرق المكافحة المتكاملة الآمنة. ويؤهل الخريج للعمل في الحجر الزراعي، شركات المبيدات، ومكافحة الآفات.
2.  قسم أمراض النبات يختص بتشخيص الأمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية للمحاصيل. ويؤهل للعمل في معامل التشخيص، مراكز البحوث، وشركات إنتاج التقاوي.
3.  قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان  
   يركز على تصنيع الأغذية ومنتجات الألبان وجودتها وسلامتها. ويؤهل للعمل في مصانع الألبان، معامل ضبط الجودة، وهيئة سلامة الغذاء.
4.  قسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية يعنى بدراسة الأراضي والمياه، الميكنة الزراعية، والري. ويؤهل للعمل في شركات الاستصلاح، الري، والاستشارات الهندسية الزراعية.
5.  قسم العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية يدرس إدارة المشروعات الزراعية، التسويق، الإرشاد، والتنمية الريفية. ويؤهل للعمل في البنوك الزراعية، المنظمات الدولية، والجمعيات التنموية.
6.  قسم الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي يختص بتربية وتغذية الحيوانات والدواجن والأسماك. ويؤهل للعمل في مزارع الإنتاج الحيواني، مصانع الأعلاف، ومزارع الاستزراع السمكي.
7.  قسم البساتين يعنى بإنتاج الخضر والفاكهة ونباتات الزينة والتنسيق. ويؤهل للعمل في شركات التصدير الزراعي، المشاتل، والمزارع المتخصصة.
8.  قسم المحاصيل يركز على إنتاج المحاصيل الحقلية الاستراتيجية وتكنولوجيا البذور. ويؤهل للعمل في شركات البذور، مراكز البحوث الزراعية، والإرشاد.

فيما تتضمن الكلية عددا من البرامج الأكاديمية على النحو التالي:

أولاً: برامج الساعات المعتمدة "البرنامج العام"  
تهدف إلى التعمق في مجال زراعي واحد وتأهيل الخريج لسوق العمل المتخصص:
1.  برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية: يؤهل للعمل في إدارة وتسويق المشروعات الزراعية والإرشاد والتنمية.
2.  برنامج الأراضي والمياه: يؤهل للعمل في استصلاح الأراضي، إدارة الموارد المائية، وشركات الري.
3.  برنامج الإنتاج الزراعي: يؤهل للعمل في المزارع المتكاملة والإنتاج النباتي والحيواني.
4.  برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان: يؤهل للعمل في مصانع الأغذية والألبان ومعامل الجودة.
5.  برنامج البساتين: يؤهل للعمل في إنتاج وتصدير الخضر والفاكهة ونباتات الزينة.
6.  برنامج الإنتاج الحيواني والدواجن والسمكي: يؤهل للعمل في مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن والاستزراع السمكي.
7.  برنامج وقاية النبات: يؤهل للعمل في مكافحة الآفات والأمراض والحجر الزراعي.
8.  برنامج المحاصيل: يؤهل للعمل في إنتاج المحاصيل الحقلية وتكنولوجيا البذور.

ثانياً: البرامج الخاصة المميزة "بمصروفات"  
برامج حديثة تواكب متطلبات سوق العمل الإقليمي والعالمي وتبدأ الدراسة بها من المستوى الأول:
1.  برنامج التكنولوجيا الحيوية  
   برنامج يدمج بين علوم الزراعة والبيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية، يؤهل للعمل في شركات التكنولوجيا الحيوية، إنتاج اللقاحات والإنزيمات، زراعة الأنسجة، معامل البيولوجيا الجزيئية، والبحث والتطوير.
2.  برنامج جودة وسلامة تصنيع الأغذية برنامج متخصص في ضمان جودة الغذاء وسلامته وفقا للمعايير المحلية والدولية ونظم HACCP، ويؤهل للعمل في مصانع الأغذية، معامل التحليل، هيئة سلامة الغذاء، شركات التصدير، والاستشارات.

وتدعو كلية الزراعة بجامعة دمنهور طلاب الثانوية العامة للالتحاق بصرحها العلمي المتميز، والاستفادة من مزارعها ومعاملها البحثية المتطورة وبرامجها المرنة التي تفتح الطريق أمام مستقبل مهني واعد في أحد أهم القطاعات الإنتاجية الداعمة للتنمية المستدامة.

اعرف كليتك جامعة دمنهور وزارة التعليم العالي

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