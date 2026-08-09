أحمد موسى: إيران تخوض حربًا نفسية مع أمريكا.. وتوقيت ظهور مجتبى خامنئي مثير للجدل

علق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو الذي نشرته طهران، اليوم، وظهر خلاله مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني، في أول ظهور له منذ تصاعد التوترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إيران تستخدم الفيديوهات المتعلقة بالمرشد في إطار ما وصفه بـ«الحرب النفسية» ضد الولايات المتحدة.

إسرائيل والولايات المتحدة

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن إيران تتعمد نشر مقاطع مصورة لمجتبى خامنئي في مواجهة ما تردد عن مقتله، لافتًا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة أصدرتا بيانات تحدثت عن تصفيته واغتياله.

وأضاف أن الفيديو الذي نشرته إيران لم يتضح بشكل قاطع توقيت تصويره، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول توقيت ظهوره والهدف من نشره في هذا التوقيت.

لقاءات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران

وأشار موسى إلى أنه لا توجد حتى الآن اتفاقات أو لقاءات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن التحركات الحالية لا تتجاوز محادثات تتم عبر وسطاء في محاولة لاحتواء التصعيد بين الجانبين.

في سياق متصل، كشف أحمد موسى أن أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحه بعدم الدخول في حرب برية مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران أعلنت استعدادها لخوض حرب برية، وهددت بأن أي قوة تدخل الأراضي الإيرانية لن تتمكن من الخروج منها.

واختتم أحمد موسى حديثه بالإشارة إلى مستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز، موضحًا أن وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن إمكانية توفير بديل للممر الملاحي خلال عامين، بما يقلل من الاعتماد على مضيق هرمز كممر رئيسي لحركة التجارة والطاقة.