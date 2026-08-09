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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ بجامعة القدس: رفض نتنياهو خارطة الطريق يضع إدارة ترامب أمام اختبار حقيقي

غزة
غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قطاع غزة يشهد خلال الساعات الأخيرة حالة من الهدوء النسبي مقارنة بما شهدته المنطقة خلال الـ48 ساعة الماضية، خاصة في المنطقة الصفراء، بالتزامن مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن موقف حكومته من خارطة الطريق.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن نتنياهو أعلن خلال اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفض خارطة الطريق بشكل كامل، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس استمرار حالة التعقيد السياسي المرتبطة بمستقبل قطاع غزة ومسار التعامل مع الأزمة.

مصر تتمسك بثوابت القضية الفلسطينية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، عكست استشرافًا للموقف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الوزير جدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الرقب أن مصر تتمسك برفض أي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب التأكيد على ضرورة إعادة إعمار القطاع، موضحًا أن خارطة الطريق يمكن أن تمثل مدخلًا لإعادة الأمل إلى سكان غزة وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة جديدة.

رفض نتنياهو يضع ترامب أمام اختبار

وأشار الرقب إلى أن رفض نتنياهو لخارطة الطريق يمثل تحديًا مباشرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، خاصة في ظل ما أشار إليه بشأن موافقة الفصائل الفلسطينية على الخطة.

وشدد على أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الإدارة الأمريكية، التي تواجه اختبارًا حقيقيًا بشأن قدرتها على التعامل مع الموقف الإسرائيلي، والدفاع عن مشروعها، ودفع مختلف الأطراف نحو الالتزام بالمسار المقترح بما يفتح الطريق أمام تهدئة الأوضاع وإعادة إعمار قطاع غزة.

نتنياهو غزة الاحتلال الإسرائيلي

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