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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يدشن مبادرة «وعي يحمي وطن» لطلاب المدارس المتفوقين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

دشن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مبادرة توعوية جديدة بعنوان «وعي يحمي وطن»، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الوعي القومي لدى طلاب المدارس المتفوقين بمختلف المراحل التعليمية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية والتثقيفية للمشروعات والمواقع الحيوية بالمحافظة على مدار العام الدراسي.

حضر الاجتماع العقيد سدو طاهر سدو، نائب المستشار العسكري، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير مديرية التربية والتعليم، ومدير مكتب المحافظ، ومدير فرع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ورئيس غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، ومدير مجمع إعلام الغردقة.

ووجه الدكتور وليد البرقي بضرورة الاهتمام بتعريف الطلاب بالواقع الميداني، مؤكدًا أن بناء الوعي الحقيقي لا يتحقق فقط عبر المناهج النظرية داخل الفصول الدراسية، بل يتطلب معايشة عملية تُطلع الطلاب المتفوقين على حجم الجهود التنموية والمشروعات القومية والمؤسسية المبذولة على أرض الواقع، مما يساهم في بناء شخصية وطنية مدركة لمقدرات الوطن وتحدياته.

وتعتمد المبادرة في آلياتها التنفيذية على نموذج للتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، حيث تسهم الجهات والهيئات المشاركة بتقديم الدعم اللوجستي اللازم، وفي مقدمته توفير الحافلات المجهزة لنقل الطلاب المتفوقين إلى المقرات والمنشآت المحددة ضمن برنامج الجولات الميدانية بكل سهولة وأمان.

وفي إطار التنظيم الإداري والميداني للفعاليات، تقرر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بحصر وتزويد مجمع الإعلام بكشوف تفصيلية تضم أسماء الطلاب المتفوقين المرشحين للمشاركة، لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتميزين علميًا وسلوكيًا للاستفادة من هذه التجربة التثقيفية.

البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر مدينة القصير مرسى علم

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