إقبال متزايد على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور في ختام المرحلة الأولى

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور، إقبالا متزايدا من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خلال آخر أيام المرحلة الأولى للتنسيق، وذلك لتسجيل الرغبات وتعديلها قبل غلق الموقع الإلكتروني.

وأكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات داخل معامل التنسيق بكليات "العلوم، الطب البيطري، التجارة، التربية"، لضمان سير العملية بسهولة ويسر.

وأضاف "ترابيس" أن جامعة دمنهور تحرص على تقديم الدعم الكامل للطلاب، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تسجيل الرغبات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية التي تنتهجها الدولة في منظومة التنسيق.

ومن جانبه أوضح الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعامل تعمل على مدار اليوم وبها فريق متخصص من أعضاء هيئة التدريس والموظفين لتقديم الإرشاد الفني ومساعدة الطلاب في اختيار الرغبات وفقا لمجموعهم وميولهم.



وناشد "شعلة" الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن سرعة التوجه إلى معامل الجامعة قبل غلق باب المرحلة الأولى، والاستفادة من خدمة الإرشاد المجانية المتاحة.

وأشار الوفد المشارك من إدارات رعاية الشباب وشئون الطلاب إلى أن المعامل شهدت انتظاما كاملا وتواجدا مكثفا للطلاب من مختلف مراكز محافظة البحيرة، وسط إجراءات تنظيمية تضمن راحة المترددين وتقليل وقت الانتظار.

وتؤكد جامعة دمنهور استمرارها في تقديم الدعم الفني للطلاب حتى اللحظة الأخيرة، وتدعو الجميع لمتابعة الموقع الرسمي للتنسيق وبوابة الجامعة لمعرفة نتائج المرحلة الأولى فور إعلانها.